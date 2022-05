Si é spento Antonio Pelli, anima della "Domenica popolare"

COMANO – Si è spento a 73 anni Antonio Pelli, una delle voci storiche della RSI. Nato a Lugano nel 1949, giornalista e scrittore, ha lavorato per 33 anni per la Radiotelevisione svizzera, inizialmente per l’informazione, occupandosi in particolare di cronaca giudiziaria e poi conducendo la notissima “Domenica popolare”. Dal 1994 è stato anche responsabile dei programmi dialettali dell’azienda, e in particolare del teatro in radio. Tra i suoi libri ricordiamo “Scarpe e polenta” e “Lo sguardo degli altri”, scritti con Renato Martinoni.

Antonio Pelli è anche stato attivo in politica: sindaco di Aranno dal 1984 al 1988, e dal 1988 al 1996 presidente dell’Associazione dei comuni del Malcantone.

Sul suo profilo Twitter si definiva “Produttore e giornalista Radio nella Svizzera italiana per 33 anni. Ora libero pensatore e poeta. Disgustato dalla politica che crea egolatria ovunque”.