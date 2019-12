Cassis ricoverato e operato, sta bene

MENDRISIO – Doveva essere un weekend tutto ticinese per Ignazio Cassis, che ieri era a Mendrisio per i festeggiamenti per l’ammissione delle Processioni Storiche nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ed oggi sarebbe dovuto essere all’evento che ha caratterizzato l’inizio del conto della rovescia per l'apertura della galleria di base del Ceneri. Un’occasione di festeggiare la rielezione dei giorni scorsi coi ticinesi.



Ma oggi Cassis non c’era. Si è poi saputo che un malore lo ha costretto a un ricovero in ospedale e a un breve intervento.



Sta bene, già in giornata è stato dimesso.