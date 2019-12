Mendrisio, Marco Romano non si ricandida alle Comunali: "Massimizzo l'impegno politico a Berna"

MENDRISIO – Marco Romano non correrà per le elezioni Comunali del prossimo aprile. Lo ha annunciato il diretto interessato in un’intervista al Corriere del Ticino in cui ufficializza che “non sarò in corsa per un posto in Municipio. Perché? Dopo averci riflettuto ho deciso di massimizzare l’impegno politico a Berna”.

Ma la sconfitta nel maggio 2018 nel testa a testa con Samuele Cavadini (poi eletto sindaco ndr) ha influito? “Il risultato – dice al quotidiano – di maggio mi ha dato un segnale chiarissimo. La sconfitta ha generato occasioni. Il mio non è un addio alla politica comunale. Sarò candidato al Consiglio comunale”.

Romano su Facebook cita Buddha: “Il cambiamento non è mai doloroso, solo la resistenza al cambiamento lo è”. E aggiunge: “Ho profondo rispetto per la democrazia. Sono impegnato a Mendrisio dal 2003, amo profondamente la mia Città. Lascio una funzione con molti stimoli, per trovarne ulteriori in una dinamica maggiormente nazionale e in nuove sfide fuori dalla politica”.