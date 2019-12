Galeazzi e la tarantola: "Più pericolosa (ma non letale) la politica ticinese"

CAMBOGIA - Come tanti ticinesi, anche diversi politici si stanno godendo le ferie di fine anno. Tiziano Galeazzi, che ama i viaggi around the world, è volato in Cambogia. E mentre mangiava, il pensiero è volato alla cosa pubblica di casa nostra...

"Diario di bordo cambogiano 28.12.19: dopo aver assaggiato uno scorpione in Thailandia nel 2014, oggi ho voluto alzare il tiro: grilli, waterbugs, formiche, bachi di seta, ragni e la parte più "sexy": la tarantola che si vede benissimo", racconta.

Com'era? "Non chiedetemi il gusto, sto ancora bevendo un forte digestivo.... pensiero del giorno: più pericolosa (ma non letale) la politica ticinese che la tarantola fritta".