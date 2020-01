Il PLR spiega: "Addetto stampa licenziato perché non ha raggiunto gli obiettivi"

Politica PLR Lugano, ma che caos! Licenziato l'addetto stampa, che accusa la sezione di mobbing

Sarebbe stato licenziato ipso et facto venerdì sera, senza spiegazioni, Oggi la direttiva per la lista per il Municipio. Bühler: "Se confermato è grave che un partito si comporti in questo modo, non è più semplice gossip"