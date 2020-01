Aeroporto, per il referendum cantonale si voterà il 26 aprile

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha fissato per domenica 26 aprile 2020 la data della votazione cantonale sul decreto legislativo concernente l’aumento della quota di partecipazione del Cantone nella Lugano Airport SA (LASA).

Come comunicato dalla Cancelleria dello Stato nella giornata di martedì 14 gennaio 2020, è riuscito il referendum contro il decreto legislativo concernente l’aumento della quota di partecipazione del Cantone nella LASA dal 12.5% al 40%, lo stanziamento di un credito di investimento di 3'320'000.- franchi per la partecipazione finanziaria alla seconda ricapitalizzazione della Lugano Airport SA (2'400'000.- franchi) e per la quota parte di copertura delle perdite cumulate eccedenti il capitale azionario previste a fine 2019 della LASA (920'000 franchi), oltre a un credito quadro di 1'560'000.- franchi per la copertura delle perdite di esercizio della LASA previste negli anni 2020-2022.

Il Consiglio di Stato ha fissato la data della votazione a livello cantonale per il 26 aprile 2020.