Le bordate elettriche di Bruno Storni: "La SES sta mungendo i consumatori! Ecco come"

Venue: Stadio Olimpico.

Turf: Natural.

Capacity: 72,698.

SAME TOWN - LOCAL DERBY.

History: 54W-59D-38W.

Age: 27,5-27,1.

Sidelined Players: ROMA - Amadou Diawara (Knee Injury), Mirko Antonucci (Distortion of the ankle), Henrikh Mkhitaryan (Thigh Muscle), Davide Zappacosta (Cruciate Ligament), Nicolo Zaniolo (Cruciate Ligament).

LAZIO - Tiago Casasola (Suspended), Jordan Lukaku (Knee), Danilo Cataldi (Calf), Adam Marusic (Muscular).

VAR Video Referee.