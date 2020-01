Robbiani ci riprova. "Difficoltà a reperire candidati, scendiamo a 45 consiglieri comunali"

MENDRISIO – Da pochi giorni le liste per le elezioni comunali sono definitive e Massimiliano Robbiani torna sul tema della diminuzione dei consiglieri comunali, partendo dalla difficoltà che tutti i partiti hanno a reperire candidati.

La sua è una mozione bis al Comune di Mendrisio, la fotocopia di quella già presentata lo scorso 12 giugno 2016 e poi bocciata dal Consiglio comunale in data 15 maggio 2017.

“Nel nostro comune attualmente vi sono 7 municipali e 60 consiglieri comunali. È innegabile che tutti i partiti presenti a Mendrisio abbiano grande difficoltà a reperire persone che si mettono a disposizione della cosa pubblica”, scrive, richiamando la legge organica Comunale (LOC) che da facoltà al Legislativo di rivedere il numero dei membri presenti nel legislativo.

“La diminuzione dei consiglieri comunali darebbe inoltre maggior concretezza e dinamicità al legislativo andando a ridurre i membri nelle commissioni. Non da ultimo poi una riduzione dei membri del legislativo e conseguentemente delle commissioni permetterebbe un risparmio dei costi della politica e in tempi di ristrettezze finanziarie non può che essere visto positivamente”, spiega.

Dai 60 consiglieri comunali attuali, propone di passare a 45.