Comunali, in 16 comuni saranno elezioni tacite. E 11 convocano l'assemblea comunale

BELLINZONA - La Cancelleria dello Stato informa che alle elezioni comunali del 5 aprile 2020 verranno rinnovati Municipi e Consigli comunali di 106 Comuni. L’elezione del Municipio di Astano avverrà in forma prorogata il 3 maggio, mentre nel nuovo Comune di Tresa le elezioni avverranno in forma differita, presumibilmente nel mese di ottobre.

Per quanto riguarda i Municipi, saranno 90 i Comuni dove si svolgerà un’elezione combattuta, in 16 Comuni il rinnovo dell’Esecutivo avverrà invece tacitamente. Il rinnovo dei Consigli comunali avverrà in forma combattuta in 88 Comuni e in forma tacita in 8 Comuni. Sono infine 11 i Comuni ticinesi nei quali è istituita l’Assemblea comunale.

Municipi – Elenco Comuni

Elezione combattuta in 90 Comuni

Acquarossa, Agno, Airolo, Alto Malcantone, Arbedo-Castione, Arogno, Ascona, Avegno Gordevio, Balerna, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bissone, Blenio, Breggia, Brione sopra Minusio, Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Caslano, Castel San Pietro, Centovalli, Cevio, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Faido, Gambarogno, Giornico, Gordola, Gravesano, Lamone, Lavertezzo, Lavizzara, Locarno, Losone, Lugano, Lumino, Maggia, Magliaso, Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Melide, Mendrisio, Mergoscia, Mezzovico-Vira, Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Onsernone, Origlio, Paradiso, Pollegio, Ponte Capriasca, Porza, Prato Leventina, Pura, Quinto, Riva San Vitale, Riviera, Ronco sopra Ascona, Rovio, Sant'Antonino, Savosa, Serravalle, Sorengo, Stabio, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Torricella-Taverne, Vacallo, Vernate, Verzasca, Vezia e Vico Morcote.

Elezione tacita in 16 Comuni

Aranno, Bedano, Bedigliora, Bedretto, Bodio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Curio, Dalpe, Grancia, Isone, Linescio, Miglieglia, Orselina e Personico.

Consigli comunali – Elenco Comuni

Elezione combattuta in 88 Comuni

Acquarossa, Agno, Airolo, Alto Malcantone, Arbedo-Castione, Arogno, Ascona, Avegno Gordevio, Balerna, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bissone, Blenio, Breggia, Brione Sopra Minusio, Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Cadenazzo, Canobbio, Capriasca, Caslano, Castel San Pietro, Centovalli, Cevio, Chiasso, Coldrerio, Collina d’Oro, Comano, Cugnasco-Gerra, Cureglia, Faido, Gambarogno, Giornico, Gordola, Gravesano, Lamone, Lavertezzo, Lavizzara, Locarno, Losone, Lugano, Lumino, Maggia, Magliaso, Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Melide, Mendrisio, Mezzovico-Vira, Minusio, Monteceneri, Morbio Inferiore, Morcote, Muralto, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Onsernone, Origlio, Paradiso, Pollegio, Ponte Capriasca, Porza, Prato Leventina, Pura, Quinto, Riva San Vitale, Riviera, Ronco sopra Ascona, Rovio, Sant'Antonino, Savosa, Serravalle, Sorengo, Stabio, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Torricella-Taverne, Vacallo, Vernate, Verzasca e Vezia.

Elezione tacita in 8 Comuni

Bedano, Bedigliora, Bodio, Curio, Grancia, Isone, Orselina e Personico.

Assemblee comunali in 11 Comuni

Aranno, Astano, Bedretto, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Dalpe, Linescio, Mergoscia, Miglieglia e Vico Morcote.

Le liste ed i candidati saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito del Cantone alla pagina web dedicata alle elezioni comunali www.ti.ch/elezioni.