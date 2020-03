Locarno, "il Municipio sospenda la tassa per l'occupazione del suolo pubblico"

LOCARNO – Il Municipio di Locarno non faccia pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico in questo periodo dell'anno. Lo chiedono con un'interrogazione urgente i consiglieri comunali Simone Merlini (prim firmatario), Simone Beltrame, Omar Caldara. L'atto parlamentare, lo ricordiamo, fa seguito alla decisione dell'Esecutivo di annullare tutti gli eventi pubblici fino alla fine del mese a causa del coronavirus (vedi articoli suggeriti).

"Vista e considerata – si legge nel testo dell'interrogazione – la corretta decisione del lodevole Municipio cittadino di annullare tutti gli eventi previsti sul suolo pubblico fino alla fine del mese di marzo", i tre consiglieri comunali chiedono:

"Fino a quando non sono terminate le restrizioni prescritte dal lodevole Municipio di Locarno, con la presente si chiede che le tasse per l’occupazione del suolo pubblico, riguardanti i numerosi esercizi pubblici, vengano abrogate, a motivo altresì della minima o nessuna affluenza di turisti in questo periodo dell’anno".