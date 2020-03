Il PPD annulla il Congresso cantonale a causa del coronavirus

BELLINZONA – Il coronavirus ferma anche il Congresso cantonale del PPD, previsto per sabato 14 marzo. Lo ha deciso l’ufficio presidenziale del PPD “a tutela della salute della popolazione e visto l’evolversi della situazione riguardante la diffusione del coronavirus”, si legge in una nota.

“La scelta, motivata da un atto di responsabilità e di buon senso, vuole essere un segnale di sostegno all’attività condotta dal Consigliere di Stato PPD Raffaele De Rosa e dal Governo ticinese che, ormai da settimane, si adoperano per contenere il numero dei contagi e predisporre misure adeguate per fronteggiare il fenomeno.

Con questo non si intende amplificare la preoccupazione delle persone, ma semplicemente prendere atto della situazione, evitando un appuntamento che dovrebbe avere unicamente il carattere di festa”.

Il Partito invita anche le Sezioni a “valutare l’annullamento o il rinvio degli eventi in agenda nei prossimi giorni in relazione all’ampiezza degli stessi. Il PPD ringrazia sentitamente il personale sanitario al fronte, la Protezione civile e tutte le persone di supporto attive in questo particolare frangente”.