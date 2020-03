Caprara ce l'ha coi leoni da tastiera. "Sul Coronavirus come su ogni tema politico: tutti specialisti dietro un nick name"

di Bixio Caprara*

A leggere taluni comenti sui portali vi è da rimanere basiti. La prova provata, casomai sussistessero ancora dei dubbi, che taluni dietro la tastiera e in particolare grazie all’espediente di uno pseudonimo più o meno riuscito, si assurgono a esperti e a specialisti di ogni genere di questione è confermata sul tema Covid-19. Si doveva fare quello oppure quest’altro, si sollevano dubbi e si sfiducia l’autorità, ognuno ad ergersi specialista presentando la propria ricetta magica. Mutatis mutandis è quanto in fondo si verifica per ogni tema politico.

E l’analisi? E la riflessione? E la verifica delle alternative? E l’approfondimento? E la ponderazione delle conseguenze di talune decisioni? Ovviamente dettagli dimenticati.

In Svizzera e in Ticino il tema della pandemia è fortunatamente studiato da tempo. Sia nel contesto civile che militare vi sono riflessioni e piani di azione specifici elaborati da specialisti

del ramo che valutano i dispositivi da adottare e le risposte adeguate che rispondono a criteri di efficacia ed efficienza. La costituzione di una cellula di crisi composta da specialisti, quelli veri, sia sul piano federale che su quello cantonale consente la definizione delle opportune risposte fatte proprie dalla rispettiva autorità politica nel rispetto del nostro stato federale.

Anche nel caso del Covid-19 è stato ribadito un principio fondamentale: il contenimento della diffusione del virus si basa soprattutto e in particolare sulla responsabilità individuale di ogni cittadino nell’assumere comportamenti di prudenza e di attenzione rispetto a talune regole igieniche basilari come il lavarsi le mani di frequente e non infettare gli altri se si è influenzati.

A me sembra doveroso esprimere un sincero ringraziamento alle nostre autorità cantonali e a tutti gli attori del sistema sanitario ticinese per il loro grande impegno in un periodo certamente eccezionalmente carico per come stanno gestendo la problematica.

*presidente PLR, da opinione Liberale