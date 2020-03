Aeroporto, si va verso uno spostamento al 28 giugno?

BELLINZONA - Le elezioni comunali sono state posticipate di un anno, quella sulla libera circolazione del 17 maggio per ora rinviata a data da destinarsi. Il Coronavirus sta modificando pesantemente anche l'agenda politica, non si sa ancora nulla di certo in relazione alle votazioni, cruciali, per l'aeroporto di Lugano.

Si tratta di due referendum, uno cantonale e uno comunale a Lugano.

La data prevista sarebbe il 26 aprile, secondo il Corriere del Ticino il Cantone starebbe pensando di sposare entrambe le votazioni al 28 giugno.