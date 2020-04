Qualcuno sta col Consiglio Federale. Gysin: "È ora, pur con le restrizioni, di poter tornare a vivere"

di Greta Gysin*

Bene ha fatto il Consiglio federale ha decidere di uscire, lentamente e con molte restrizioni, dal lock down.

Bene perché grazie al comportamento responsabile di cittadine e cittadini, la curva dei contagi si è appiattita. I provvedimenti drastici e il potenziamento delle cure intensive hanno fatto sì che il sistema sanitario non sia mai arrivato veramente al limite.

È giusto ora, timidamente, riprendere a vivere perché abbiamo tutti un gran bisogno di normalità: le persone a rischio, i bambini che non possono andare all’asilo e a scuola, i genitori che si devono reinventare insegnanti, chi in queste settimane non ha potuto lavorare, chi ha dovuto lavorare il triplo.

Ci vorrà molto tempo per tornare alla vita di prima ed è anzi auspicabile che non ci torneremo mai dei tutto, ma terremo ciò che di buono in questa crisi c’è stata.

La solidarietà intergenerazionale, la presa di coscienza dell’importanza di un sistema sanitario forte e di un’economia che sia locale (sia per la produzione che per la manodopera), gli acquisti ai negozi di paese. Il rallentamento dei ritmi e dei consumi superflui. Però, seppur con molte restrizioni, è importante poter tornare a vivere.

Le decisioni di ieri sono state sommerse dalle critiche di chi ritiene affrettato l’allentamento delle misure come di chi invece vorrebbe riaprisse tutto e subito. Fin dall’inizio della crisi ho dato fiducia alle autorità competenti e agli esperti su cui esse fanno affidamento.

Già ora, che siamo ancora in mezzo alla crisi, mi sento di dire una cosa: se la situazione in Svizzera è tutto sommato sotto controllo, se i cittadini hanno risposto bene alla sfida, se il sistema sanitario ha retto, se la curva dei contagi si è rallentata è perché le decisioni prese fin qui sono state buone. Forse non tutte perfette, ma buone sì. E in una situazione di emergenza, in un mondo globalizzato come il nostro, mi sembra già una buona cosa.

Dunque state sereni, continuate a mantenere le distanze e lavatevi le mani: siamo ancora nel bel mezzo della crisi, ma ne stiamo uscendo. Insieme!

*Consigliera Nazionale dei Verdi