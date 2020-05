Dimezzare le indennità per la seduta straordinaria sul Covid? Dei ticinesi, solo Marchesi dice sì

BERNA – Diminuire della metà le indennità dei deputati che hanno partecipato alla sessione straordinaria dedicata al Covid 19, in segno di solidarietà verso i cittadini? Un’idea che non è piaciuta alla maggioranza del Consiglio Nazionale, che ha detto no con 126 voti contrari, 49 sì e 13 astenuti.

L’aveva proposto il democentrista Lucas Reinmann.

Per quanto concerne i ticinesi, a dire sì è stato solo il collega di partito Piero Marchesi.

Col leghista Lorenzo Quadri assente, i popolari democratici Regazzi e Romano, i liberali Farinelli e Cattaneo, il socialista Storni e la Verde Gysin hanno votato contro.

Il voto non ha riguardato gli Stati, per cui non ci sono i voti di Carobbio e Chiesa.