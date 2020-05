Contro gli assembramenti, Galeazzi lancia il modulo New York. "Borradori, cosa ne pensi?"

LUGANO - E se imitassimo New York, delimitando le distanze da rispettare con dei cerchi? L'idea è di Tiziano Galeazzi, per ovviare alla movida selvaggia, ovvero in spregio alle regole per proteggersi dal Coronavirus, vissuta in particolare alla Foce a Lugano.

"Avanti cosi con gli assembramenti , potremmo arrivare come a New York, definire gli spazi affinchè si possano ottenere gli stessi risultati. Aaperture sotto controllo...che ne pensa il nostro Sindaco Marco Borradori?", scrive

Aggiungendo poi, a mo' di provocazione (ma non tanto): "Spray rigorosamente ecosostenibile...cosi anche i Verdi saranno contenti".

La sua idea è di applicare la definizione degli spazi, per esempio, al Ciani.