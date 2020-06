Robbiani: "Fare la spesa in Italia è puro autolesionismo. Dobbiamo aiutare il commercio locale"

BELLINZONA - Berna ha deciso: dal 15 giugno verranno tolte tutte le limitazioni con i paesi UE e con la Gran Bretagna, per cui si potrà tornare a fare la spesa in Italia (le persone che vivono in Italia potranno a loro volta venire in Svizzera). Un tema che è stato ampiamente dibattuto in questi giorni, con chi si lamentava del divieto e chi, soprattutto dall'altra parte del confine, parlava di un metodo per proteggere il commercio.

Ha voluto dire la sua Massimiliano Robbiani, pur affermando di comprendere che per tante persone è una questione economica perchè non riescono ad arrivare a fine mese senza il risparmio degli acquisti oltre confine.

Ma si chiede: "Fare la spesa in Italia è il modo migliore per aiutare il nostro commercio locale? Sono proprio stufo e deluso. Ma scusate il primo problema dopo la fase critica del Coronavius è andare a fare la spesa in Italia? I primi ad aiutare il nostro commercio locale dobbiamo essere noi", afferma.

"Non pretendiamo che ci pensino solo la Confederazione, Cantone e comune con delle sovvenzioni. Questo modo di fare è solo puro autolesionismo. Aiutiamo i nostri piccoli negozi in procinto di un imminente fallimento", è il suo appello.