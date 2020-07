Galeazzi a Garzoni: "Medici, esperti, autorità, mettetevi d'accordo. Sem stuff!"

BELLINZONA - Lo studio di 239 scienziati in merito alla possibilità che il Coronavirus si diffonda attraverso l'aria sta mettendo in crisi svariate certezze. Tiziano Galeazzi si riovlge al Dottor Garzoni, scrivendo simpaticamente di apprezzarne anche il taglio di capelli, per avere certezze, perchè "sem stuff", ovvero "samo stufi".

"Caro Dr Garzoni la stimo molto e mi piace che dica le cose in modo semplice e diretto. In una mia Interpellanza al Governo specifica sul Covid19 chiesi la valutazione del contagio aerosol nell' ambiente. Nella risposta governativa, che ritenni essere stata evasiva e poco professionale, mi si disse in aula di parlamento (extra muros al Palacongressi) che non vi erano studi e prove a conferma che si propagasse anche per via aerea", scrive.

"Quando invece la mia domanda era frutto di casi, non sospetti, e prove fornite all'OMS da parte di Cina, Corea del Sud e Italia", precisa. Ma.... "Ora a luglio, due mesi dopo avermi risposto, esce anche da noi questa novità. Vi chiedo per cortesia di mettervi poi d'accordo tra autorità, medici, esperti, scienziati, marziani, media e venusiani", è la sua richiesta.

"La gente comune da mesi non sta più capendo nulla da queste informazioni, controinformazioni, ecc ecc. Please, trovatevi e decidete da che parte stare per cortesia, sem stuff!!!!", conclude.