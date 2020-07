La rabbia di Buehler: "RSI, dillo che non te ne frega una cippa di questo Cantone"

COMANO – Ieri la RSI ha mostrato in un reportage come si prepara l’estate, che, viene sottolineato, coinvolgerà anche i ticinesi, nel Comasco. “Lidi insicurezza, sport acquatici e tanto relax”, veniva spiegato.

Non a tutti il servizio è piaciuto, anzi. Alain Buehler, vicepresidente dell’UDC, è furibondo. Già il suo presidente, Piero Marchesi, aveva lamentato quella che ritiene una promozione verso i centri commerciali per la spesa in Italia. Ed ora, questo.

“E allora ditelo. Ditelo che vi piace fare promozione turistica estera. Ditelo che non ve ne frega una cippa di questo Cantone”, tuona Buehler. “Questo video è uno spot turistico in piena regola, non un reportage, non servizio giornalistico su fatti di cronaca d'interesse per il pubblico ticinese, bensì una promozione in piena regola a favore di una regione oltreconfine. Proprio ora, in un momento di difficoltà per il Ticino, la TV di Stato pagata dai contribuenti con i soldi del Canone più alto d'Europa scorrazza liberamente in Lombardia a registrare video promozionali”.

“Già che c'eravate, perché non fare una capatina al Bennet per mostrare le azioni di questa settimana. Io non ho parole ma solo l'ennesima conferma che "la nostra storia" non siete voi”, termina.