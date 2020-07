Maurer: "Mercati aperti e efficaci per una ripresa rapida e duratura, serve cooperazione internazionale per evitare ritardi nelle consegne"

BERNA - Il consigliere federale Ueli Maurer e il presidente della Banca nazionale Thomas Jordan hanno partecipato all’incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali che si è svolto in videoconferenza il 18 luglio 2020. Il quarto incontro, tenutosi sotto la presidenza dell’Arabia Saudita, verteva sulla gestione delle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19.

I temi principali delle discussioni sono stati lo sviluppo economico mondiale, la stabilità finanziaria globale, l’aggiornamento del piano d’azione presentato dal G20 in aprile per contrastare la crisi di COVID-19, nonché la garanzia comune di una ripresa economica globale. Il G20 ha anche posto l’accento sull’importanza dell’iniziativa concernente la sospensione temporanea del servizio di debito dei Paesi più poveri nei confronti dei loro creditori pubblici bilaterali (Debt Service Suspension Initiative ‒ DSSI). Gli altri temi trattati sono stati la riforma dell’imposizione internazionale delle imprese e gli investimenti infrastrutturali sostenibili.

Il consigliere federale Maurer ha ribadito l’importanza di mercati efficaci e aperti per una ripresa rapida e duratura. Durante il suo intervento, ha sottolineato il ruolo centrale che esercitano le catene di fornitura globali e si è espresso a favore di una maggiore cooperazione internazionale per evitare ritardi nella consegna. Allo stesso tempo, ha evidenziato che gli investitori e le imprese necessitavano ora di sicurezza nella pianificazione. In questo senso ha esortato a una maggiore cautela nell’elaborazione di nuove direttive fiscali internazionali. Infine, Maurer ha osservato che un debito pubblico trasparente e sostenibile è alla base di una politica solida.

Il prossimo incontro dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 è programmato per ottobre 2020. Quest’anno, per la quinta volta consecutiva, la Svizzera prenderà parte a tale incontro.