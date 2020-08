Sindaci amici. Scherrer suona, Borradori lo va a vedere e sono post al miele...

LUGANO – Sono alla guida di due delle principali città del Ticino. Sono di due partiti diversi, anzi spesso in contrasto l’uno con l’altro. Sono amici e ieri sono stati uniti dalla passione per la musica. Loro sono Alain Scherrer, sindaco liberale di Locarno, e Marco Borradori, omologo leghista di Lugano.

Si sono scambiati post al miele, sulla scia dell’emozione di un concerto. A esibirsi sul palco proprio Scherrer, che da tempo suona nella Vasco Jam. In occasione del Longlake Festival, la band è stata ospite a Lugano.

“Un amico, una persona schietta e sincera e un sindaco. Questo è per me Alain Scherrer Ma ieri sera, sul palco in piazza a Lugano, è esplosa la potenza del rock di Vasco VASCO JAM e la forza della libertà che solo la vera passione sa scatenare! È stato un concerto spettacolare! Grazie! Grazie per le emozioni uniche”, ha scritto questa mattina su Facebook Borradori.

E Scherrer ha replicato con emozione: “Ci sono serate che occupano un posto speciale nell’album dei ricordi. Dopo lunghi mesi di stop forzato, martedì siamo finalmente tornati a suonare e lo abbiamo fatto nella prestigiosa cornice del Longlake Festival di Lugano, davanti a uno splendido pubblico (rispettoso delle distanze), riabbracciando così, a suono di rock, tante persone a cui vogliamo bene. Avere tra di loro il Sindaco, vederlo divertirsi e partecipare fino alle ultime note del concerto, e poi leggere il suo bellissimo post, ci ha emozionato. Caro Marco, sei unico! Un abbraccio colmo di stima e amicizia”. E poi l’invito: “...e la prossima volta dobbiamo trovare un pezzo con cui duettare”.

Borradori lo coglierà? Sarebbe certamente un momento storico, due sindaci, di città diverse e partiti differenti, sul palco a duettare, con la musica e l’amicizia che uniscono!