"Ieri sera che odore di marjuana...". Il Nazionale prima vota per lo sgombero, poi cambia idea

La Consigliera nazionale verde: "Invece di assumerci le nostre responsabilità, alcuni politici se la prendono con violenza verbale e disprezzo. Sono in aula ma col cuore sono in piazza"

Gysin: "Gli attivisti non sono fannulloni, ci sbattono in faccia il nostro fallimento"

BERNA – Continua la manifestazione “Rise up for Change” in Piazza Federale, fra lo sgomento e la rabbia dei politici. Ieri sera il Nazionale ha approvato una mozione d’ordine lanciata da Aeschi dell’UDC che chiedeva lo sgombero della piazza entro questa mattina.

A votare sì UDC, PLR e PPD, la sinistra invece ha sostenuto i manifestanti. Ad ogni modo, è finita 109 a 83 per i favorevoli.

Il Consiglio comunale di Berna si riunirà per decidere il da farsi. È stato proposto agli attivisti di spostarsi 200 metri più in là, fuori da Piazza Federale, ma essi non hanno ancora accettato: hanno lasciato spazio ai commercianti del tradizionale mercato del martedì e null’altro. Hanno annunciato che non se ne andranno. Berna interverrà con la forza?

“Ieri sera alle 21:45 all’uscita dal Parlamento, passando a fianco dell’accampamento dei manifestanti, era in atto un vero e proprio concerto (in questo caso il risparmio energetico non conta) e si sentiva una gran puzza di marijuana. Il pavimento in pietra tutto pasticciato con scritte e disegni”, ha raccontato Piero Marchesi (mentre Greta Gysin scrive che è stato vietato anche l’alcool, ndr). “Questi non sono manifestanti, sono dei fannulloni abusivi che vogliono passare una settimana in tenda davanti a Palazzo federale facendo festa e fumando cannoni. Questa mattina erano ancora qui, sulla Piazza federale, con le Autorità bernesi (in mano alla sinistra) che stanno a guardare”.

Ma in mattinata c’è stato un colpo di scena. Di nuovo in aula si è votato per lo sgombero, per permettere in particolare agli espositori del mercato di avere il loro spazio, e questa volta ha vinto il no, con parte del PLR e del PPD astenuti.

“E poi i sinistrati, naturalmente solo quando fa comodo a loro, hanno ancora il coraggio di riempirsi la bocca con il “rispetto della legge”? Intanto, grazie al solito centro PLR-PPD, sempre più succube della sinistra, adesso anche il consiglio nazionale cala le braghe. E respinge a maggioranza una nuova mozione d’ordine con cui si chiede lo sgombero della piazza. Inutile dire che i sinistrati hanno votato compatti a sostegno dell’okkupazione illegale. Come già ieri. Dopo la Reithalle (il locale Macello) a Berna c’è un nuovo posto in cui non si applica la legge: la piazza federale. E questa sarebbe la Svizzera? Pori nümm...”, tuona Quadri.