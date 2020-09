Il PLR di Bellinzona: "Avvieremo una serie di riflessioni interne sulle conseguenze politiche di quanto emerso"

BELLINZONA – Chiamato direttamente in causa del PPD, che chiedeva le dimissioni di Christian Paglia dopo che il Municipio ha deciso di non ridargli la conduzione del Dicastero opere pubbliche, il PLR risponde prontamente con un comunicato. Ma sul tema scottante, ovvero appunto la posizione del suo Municipale, dice poco: “Da subito il PLR di Bellinzona intende avviare una serie di riflessioni interne sulle conseguenze politiche di quanto emerso”, come frase conclusiva della nota.

“Eprimiamo innanzitutto soddisfazione per l’esercizio di trasparenza operato dal Municipio, per nulla scontato. L’Esecutivo si è assunto collegialmente la responsabilità politica di quanto accaduto, rimettendosi anche alle valutazioni della Sezione degli enti locali. Sono state inoltre esposte chiare misure correttive, che il Partito saluta favorevolmente. In un contesto in cui altri schieramenti si limiteranno alla sterile critica e polemica politica, è infatti importante trarre un insegnamento migliorativo per il futuro anche da quanto successo. La Città necessita di concordanza per le importanti sfide future, le cui basi sono state peraltro poste da questo Municipio e dai membri che lo compongono”, si legge.

“Gli approfondimenti svolti non hanno rilevato elementi di rilevanza penale. Per contro è stata esposta una lunga e dettagliata elencazione di criticità a livello gestionale e decisionale, che non possono lasciare indifferenti, ma richiedono assunzione di responsabilità, anche personale. Per una definitiva valutazione in tal senso occorrerà però attendere il completamento dell’inchiesta amministrativa. Bisognerà inoltre prestare la necessaria attenzione alle preannunciate misure di riorganizzazione dei processi interni al Dicastero opere pubbliche, ma anche in altri settori dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di raggiungere un’efficienza adeguata alle ambizioni della nuova Città”, prosegue il PLR cittadino.