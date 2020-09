Irruzione a Palazzo! Gli attivisti entrano e urlano slogan, subito allontanati

BERNA - Gli attivisti entrano a Palazzo Federale! Dopo lo sgombero dei giorni scorsi, i manifestanti di Rise Up for Change sono pronti a tornare alla carica con un corteo che avrà luogo a partire dalle 12 di oggi. E qualcuno addirittura è entrato in aula dove si sta tenendo la seduta del Consiglio nazionale.

Sono una mezza dozzina e stanno urlando slogan e proclami.

La deputata UDC Barbara Steinmann ha pubblicato su Twitter un video che sta facendo il giro dei media. Si vedono le persone entrate a Palazzo urlare qualcosa di incomprensibile. Sono state immediatamente allontanate dalla Polizia, il tutto si è svolto in circa un minuto.