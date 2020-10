"Se vinco, vaccino gratis per tutti"

STATI UNITI – Il testa a testa per le elezioni presidenziali in America continua. Joe Biden e Donald Trump si sfidano a suon di promesse e provocazioni. Ieri, in occasione dell'ultimo dibattito, il candidato democratico Biden ha promesso che, in caso di elezione, "il vaccino contro il Covid-19 sarà gratuito per tutti, assicurati o meno".

L'intenzione di Biden è quella di "assicurarsi che il vaccino arrivo a ogni singola persona in questo Paese in modo equo, nonostante sono conscio del fatto che passerà ancora del tempo prima che qualsiasi vaccino sia disponibile su larga scala".