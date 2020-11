PLR, la nuova Presidenza verrà eletta in forma digitale

BELLINZONA – Il 22 novembre il PLRT eleggerà la nuova Presidenza del partito in modalità al 100% digitale. Le restrizioni

attualmente in atto non permettono infatti di convocare il Congresso cantonale in presenza, come previsto, all’Espocentro di Bellinzona: gli 800 delegati sono stati informati del cambiamento di programma e convocati in modalità virtuale.

"I lavori congressuali – si legge in una nota – si svolgeranno in diretta streaming sulla piattaforma YouTube e sul canale Facebook del PLRT (@PLRTicino) e anche il voto è stato riprogrammato attraverso un sistema elettronico. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è possibile in alcun modo organizzare un Congresso in presenza. Anche eventuali eventi di persona per conoscere i candidati, per confrontasi sui temi, risultano difficili e anche delicati. Dobbiamo pensare prima di tutto a chi è a rischio, alla tutela della salute collettiva e del nostro sistema sanitario, facendo appello ad uno dei

nostri capi saldi: la responsabilità. Per questi motivi, anche l’ulteriore conoscenza dei candidati ed elezione del nuovo/della

nuova presidente del nostro partito avverrà in modalità digitale".

E ancora: "La soluzione dell’e-Congresso è condivisa da Ufficio presidenziale e candidati, che la sostengono con forza, perché rappresenta oggi la miglior soluzione possibile, nell’interesse ultimo del nostro partito e nel rispetto delle direttive sanitarie decise dal Consiglio federale. L’unica alternativa sarebbe stata un rinvio del congresso a oltre le elezioni comunali dell’aprile prossimo. Un rinvio a maggio 2021 si scontrerebbe tuttavia con l’esigenza di portare avanti il dibattito sul rilancio del partito in base a quanto emerso dal sondaggio “Progetto di rilancio PLRT”. Un compito urgente, ma di pertinenza della nuova presidenza".

Dopo aver espletato le formalità statutarie, all’e-Congresso prenderà la parola il presidente uscente Bixio Caprara, seguito

dagli interventi di presentazione dei candidati alla sua successione, Natalia Ferrara, Emilio Martinenghi e Alessandro

Speziali. Al termine degli interventi, si aprirà la prima finestra di voto, anch’essa attraverso una piattaforma elettronica che

assicura semplicità e rapidità nella scelta e garantisce l’assoluta segretezza del voto.