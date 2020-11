"Tenere aperti i locali erotici è una scelta giusta che ci protegge?"

BELLINZONA - Le scelte giuste proteggono, afferma il Governo, che lo usa come uno degli slogan per chiedere ai ticinesi responsabilità individuale nel far fronte all'epidemia di Coronavirus. Ma per Tamara Merlo, la mossa di riaprire i locali erotici è discutibile, la deputata di Più Donne ha inoltrato un'interpellanza in cui chiede spiegazioni.

Le sue domande, alla luce anche della chiusura obbligatoria per i ristoranti alle 23, sono:

"- Il Consiglio di Stato, il cui messaggio alla popolazione sul comportamento da tenere durante questa fase dell’emergenza è «le scelte giuste ci proteggono», reputa che il fatto di tenere aperti i locali erotici sia “una scelta giusta che ci protegge”?

- Non ritiene che sia poco comprensibile richiedere alla popolazione di limitarsi nella frequentazione della propria cerchia di amici e parenti, ma al contempo lasciare aperti (dalle 6 alle 23) i locali erotici?"