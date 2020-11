Elezioni USA, Trump: "Legalmente ho vinto". Biden: "Vinceremo noi"

STATI UNITI – Anche la terza notte elettorale negli Stati Uniti non ha proclamato un vincitore. Il testa a testa – ricco di ricorsi e polemiche – tra Joe Biden e Donald Trump continua quando mancano ancora all’appello cinque stati chiave.

Stando alle prime proiezioni, Biden avrebbe recuperato in Georgia e Pennsylvania, mentre sarebbe leggermente in vantaggio in Nevada e Arizona. Al momento, Trump appare favorito – con scarto minimo – in North Carolina. Le azioni legali di Donald Trump non si fermano e continuano anche in Nevada, dove a suo dire ci sarebbero state “presunte irregolarità nel controllo e nella verifica dei voti”.

“Se si contano i voti legali – ha detto Trump – ho vinto io”. Biden, invece, parla già da presidente e sente sue le chiavi della Casa Bianca. “A fine conteggio, vinceremo. Su questo non ho dubbi".