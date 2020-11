A 91 anni se è andato Argante Righetti

BELLINZONA - Lutto nella politica ticinese. Si è infatti spento, all'età di 91 anni, Argante Righetti. L'uomo era ospite presso la casa anziani Greina di Bellinzona.

Righetti è stato protagonista attivo della politica per un trentennio, dagli anni '60 agli anni '90, con la casacca del PLR. Nel 1964 era entrato in Consiglio di Stato, alla morte di Franco Zorzi, e vi rimase per 15 anni, difendendo la scuola pubblica dagli 'attacchi' di quella privata.

In precedenza era stato Procuratore Pubblico, aveva contribuito alla creazione dell'Azienda elettrica ticinese (Aet). Dopo l'esperienza in Governo sedette in Gran Consiglio. Come presidente del PLR del distretto bellinzonese guidò la Commissione preparatoria dell'attuale Costituzione cantonale e il CdA dell'EOC.

Non gli riuscì invece l'elezione in Consiglio Nazionale (causa il mancato appoggio della sezione luganese).