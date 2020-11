Ghisletta, la polemica natalizia è servita. "Luci di Natale e terza ondata, è opportuno?"

Cronaca A Lugano ci saranno i mercatini natalizi, Bellinzona rinuncia alle tende e alla pista di pattinaggio ma punta sulle luci

Le due città hanno comunicato come intendono organizzare il periodo natalizio, rispettando le norme di protezione per il Covid: per esempio, mascherina obbligatoria nel perimetro dove ci saranno le bancarelle