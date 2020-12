BERNA – La decisione dell'Italia di sospendere i collegamenti ferroviari con la Svizzera sta facendo parecchio discutere, anche perché provocherebbe un certo disagio per i lavoratori frontalieri. E sul tema ci torna anche il Consigliere nazionale PPD Marco Romano chiedendo spiegazioni al Consiglio federale.

"L'Italia ferma – chiede – per oltre un mese la circolazione ferroviaria verso la Svizzera, sia per i collegamenti a lunga percorrenza sia per il traffico regionale transfrontaliero. Il Consiglio federale è stato tempestivamente informato di questa decisione? Sono avvenute trattative? Come va letta la decisione? E' irrevocabile? Senza trasporto regionale ferroviario quanti frontalieri saranno costretti ad utilizzare l'automobile? E' immaginabile creare un accesso prioritario per il personale sanitario?", sono le domande alle quali il CF risponderà lunedì 14 dicembre nel corso della tradizionale ora delle domande.