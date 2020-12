Uscita posticipata da scuola per sgravare i mezzi pubblici? Da dopo Natale si torna al vecchio orario

BELLINZONA - In molti avevano puntato il dito contro i mezzi pubblici come luogo di contagio: affollati, soprattutto negli orari di punta, con poca possibilità di restare distanti. L'Amministrazione cantonale ha cercato di flessibilizzare gli orari dei suoi dipendenti mentre il DECS aveva chiesto alle scuole medie superiori di posticipare gli orari di uscita.

Un esperimento che però dopo le vacanze di Natale terminerà, ha detto oggi in Gran Consiglio Manuele Bertoli rispondendo a un'interpellanza dell'MPS.

I risultati? Secondo il SISA, per esempio, non bastava. "Gli effetti di questa misura sono stati parzialmente positivi, e parzialmente hanno spostato il problema", ha detto Bertoli. Insomma, non è cambiato molto...

Ma il motivo principale per cui la misura, che era comunque provvisoria, verrà revocata dopo le vacanze, è dovuto al cambio di orario dei mezzi pubblici. Bertoli ha sottolineato come molto sia cambiato, in termini di tempi e di qualità, nel servizio pubblico, anche per gli studenti.

Confermato anche il calendario scolastico, con le date delle vacanze.