Usa, la Camera approva l'impeachment per Trump

WASHINGTON – La Camera Usa ha approvato, tramite una procedura lampo, la mozione di impeachment contro Donald Trump per "incitamento all'insurrezione" in relazione all'assalto al Campidoglio dei suoi fan, il cui scopo era impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden. La votazione è tuttora in corso, ma è già stato raggiunto il quorum della maggioranza semplice dei 217 voti. A sostegno della mozione anche 10 repubblicani.

Trump è il primo presidente della storia a finire in stato d'accusa per ben due volte. Soldati presidiano il Campidoglio anche di notte. "Non possiamo sfuggire alla storia. Trump deve andarsene. È un pericolo evidente per l'America", ha detto lo speaker della Camera Nancy Pelosi.