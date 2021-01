Si è dimesso Giuseppe Conte

ROMA – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le sue dimissioni questa mattina. Il premier italiano, come anticipato ieri dalla stampa italiana, ha consegnato il suo mandato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella si “è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”, si legge in un comunicato del Quirinale. La crisi politica è dunque aperta e regna l'incertezza sul futuro. Molteplici, a questo punto, gli scenari aperti. Si va dall'ipotesi ‘Conte-tris’ al ritorno alle urne.

Le consultazioni tra Mattarella e le varie forze politiche prenderanno avvio domani e proseguiranno per il tramite di un calendario ben definitivo che renderà noto l'Ufficio stampa nelle prossime ore.