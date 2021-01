Avvicendamento al segretariato OCST del Mendrisiotto: Giorgio Fonio nuovo Segretario Regionale del Sindacato OCST

MENDRISIO - Un nuovo ruolo per Giorgio Fonio, che dal 1° febbraio 2021 avrà la responsabilità di conduzione del Segretariato OCST del Mendrisiotto.

"Il 36enne, da 12 anni attivo presso la nostra organizzazione, negli anni ha assunto sempre maggiori responsabilità, anche a livello cantonale, tra le quali quella del settore pubblico e degli studi di progettazione. Personalità conosciuta nella regione, dove, oltre a ricoprire la carica di consigliere comunale nella città di Chiasso è da due legislature uno dei rappresentanti momò in Gran Consiglio", scrive l'OCST in una nota.

A cedergli il testimone, dopo 35 anni di attività sindacale, "Giuliano Butti, laureato in giurisprudenza, che accede al pensionamento per intervenuti limiti di età. Per 25 anni è stato responsabile dell'assistenza giuridica OCST, a livello cantonale e regionale. Giurista conosciuto, rispettato e apprezzato, ha ottenuto ottimi risultati, a vantaggio delle associate e degli associati.

Ha anche condotto negli ultimi anni con passione, dedizione e impegno il Segretariato del Mendrisiotto. Grazie alle sue capacità negoziali ha contribuito a difendere e a tutelare il tessuto sociale e lavorativo del nostro distretto, profondamente mutato negli anni. Anche Butti è stato per una legislatura uno dei rappresentanti momò in Gran Consiglio, oltre che municipale a Coldrerio", prosegue il sindacato, omaggiando chi si è impegnato per tre decenni e mezzo.