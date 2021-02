Attività sportive bloccate nel Mendrisiotto, "giusto e permesso andare a Legnano?"

TICINO/ITALIA – “È normale e permesso recarsi a Legnano per allenarsi durante il periodo di quarantena nel Mendrisiotto?”. È la domanda principale di un’interrogazione che Simona Arigoni, Angelica Lepori e Matteo Pronzini (per il Gruppo MPS-POP-Indipendenti) hanno inoltrato al Consiglio di Stato.

“Come noto – scrivono – dal 22 al 31 gennaio 2021 nel Mendrisiotto, a seguito dell’insorgenza di focolai della variante inglese, sono state vietate tutte le attività sportive anche per i giovani con meno di 16 anni”.

“Sappiamo che la Mendrisiotto Nuoto (NUM), alfine di eludere questo divieto, ha continuato a svolgere i propri allenamenti recandosi, più volte la settimana, oltre confine e più precisamente a Legnano. Ora, pur comprendendo la voglia di fare sport, non si dive dimenticare, come spesso ci viene indicato, che lo sport dovrebbe anche avere una funzione educativa. Ad esempio, promuovendo il rispetto degli altri, il rispetto delle regole, insegnando a non barare”.

E ancora: “Se le cose sono andate come indichiamo, ci pare di poter dire che, oltre a essere un aggiramento delle norme legali, l’atteggiamento dei dirigenti della NUM è stato fortemente diseducativo: insegnare a barare a dei giovani (ci alleniamo lo stesso aggirando le disposizioni di legge) non è certo un atteggiamento da consigliare e proteggere; getta una luce sinistra su chi guida il mondo dello sport giovanile e mina fortemente quei “valori” sportivi che spesso sentiamo mettere in evidenza”.

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande sottoposte al Governo:

1. È informato di questi trasferimenti a Legnano? Essi sono stati autorizzati dall’autorità cantonale?

2. Se sì, chi li ha autorizzati e con quale motivazione?

3. Oltre alla NUM vi sono altre società sportive, a conoscenza del governo, che hanno eluso l’obbligo di quarantena?