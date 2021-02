"Alle critiche rispondo che non sono il medico del Consiglio Federale"

BERNA – Il consigliere federale Ignazio Cassis non ci sta e si smarca dalle critiche. A chi lo accusa di essere stato troppo assente durante la gestione della pandemia, Cassis ribatte che "sono il ministro degli esteri, non quello della sanità".

"Non sono – afferma a La Liberté – il medico del Consiglio federale. Anche nei Paesi vicini a esprimersi sono i ministri della sanità, non quello degli esteri. Il mio ruolo è piuttosto quello di gestire i mal di pancia degli altri Stati a causa delle misure introdotte. Un bilancio? Impossibile farlo ora. Bisognerà aspettare tre o quattro anni. Occorrerà tener conto di tutti i risultati perché non c'è salute senza prosperità".