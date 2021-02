BELLINZONA - L'MPS non perde occasione per polemizzare contro i Consiglieri di Stato. Questa volta a finire nel mirino della critica è Norman Gobbi, che non avrebbe rispettato le regole.

"In parlamento dobbiamo portare la mascherina e star al nostro posto. La regola evidentemente non vale per il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi", si legge sul profilo Facebook del Movimento per il Socialismo.

A corredo, la foto dove Gobbi non è seduto al suo posto.