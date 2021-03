Molinari, dal Municipio di Lugano un nulla di fatto

LUGANO - Oggi doveva essere il giorno della decisione, o quanto meno di una presa di posizione decisa del Municipio di Lugano in merito allo sgombero dell'ex Macello. Era stata indetta anche una conferenza stampa che è stata annullata all'ultimo momento.

Il Municipio ha comunicato di avere approfondito nella sua seduta odierna il tema relativo al futuro dell’autogestione all’ex Macello e di aver sentito anche i comandanti della Polizia cantonale, Matteo Cocchi, e della Polizia comunale, Roberto Torrente.

L’approfondimento effettuato ha fatto emergere la necessità di completare la verifica di alcuni elementi tecnici legati all’ambito della sicurezza, che saranno presentati da un rapporto di Polizia atteso nei prossimi giorni e che consentirà al Municipio di prendere una decisione entro la prossima seduta.

Per ora, dunque, nulla di fatto. Peraltro l'Esecutivo non rilascerà ulteriori dichiarazioni in merito sino ad allora.