Robbiani: "Han costruito un tunnel sotto la Manica e non perde una goccia d'acqua, la galleria del San Salvatore invece..."

MELIDE - Ore di coda a causa di un tubo rotto. La mattinata di molti pendolari ieri è iniziata male, per un guasto all'interno della galleria del San Salvatore. E Massimiliano Robbiani interroga il Cantone per capire cosa è successo, senza risparmiarsi frecciatine.

"La galleria autostradale del San Salvatore deve essere una sfida ingegneristica e idraulica insormontabile per l'USTRA", inizia. "Allagamenti, muri che crollano, tubi che scoppiano e lavori infiniti che non risolvono niente. La domanda che sorge spontanea a ogni ticinese è: ma se il San Salvatore è davvero un problema tecnico grave perchè non ci si affida a studi competenti in queste particolarità?", si chiede.

"L'impressione è che sia tutto un taja e medega affidato a qualcuno che non sembra essere in grado di fare i 'miracoli'. Scusate il paragone, ma se hanno fatto un tunnel sotto la manica che non perde una goccia d'acqua, sarà poi così difficile evitare di avere continui problemi in una galleria breve ma essenziale per il traffico cantonale?", paragona.

"A pensar male, forse si sbaglia, ma è possibile che questi problemi l'USTRA in Ticino non li sappia risolvere? Oppure proprio perchè tanto i ticinesi sono abituati a lavori e colonne in autostrada si prende il problema sottogamba e chi se ne importa? L'USTRA deve capire che l'incompetenza non può più essere tollerata e risolvere subito e in maniera radicale il problema del tunnel del San Salvatore, altro che uscirsene con comunicati che spiegano che i tubi non reggono la portata dell'acqua. Una presa per i fondelli!", incalza.

Per poi chiedere:

"1. Cosa è successo per l’ennesima volta all’interno galleria del San Salvatore venerdì 12 marzo 2020 per dover chiudere una corsia, provocando delle lunghe colonne in direzione nord?

2. Visto che dopo anni di continue riparazioni, chiusure notturne, ore di lavoro, l’USTRA è sicura di aver affidato a persone competenti la problematica della galleria del San Salvatore?

3. Negli ultimi 5 anni quante ore di lavoro sono state impiegate all’interno della galleria del San Salvatori per dovute riparazioni, sistemazioni?

4. Negli ultimi 5 anni quanto hanno dovuto pagare i cittadini contribuenti in riparazioni e sistemazioni varie all’interno della galleria?

5. Negli ultimi 5 anni quali sono stati i problemi all’interno della galleria del San Salvatore? Quanti e quali?

6. A questo punto come vuole reagire l’USTRA affinché si possa risolvere a breve i problemi all’interno della Galleria del San Salvatore?

7. Per l’incolumità degli utenti dell’A2 la galleria del San Salvatore è sicura?".