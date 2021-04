Bellinzona, non cambiano gli equilibri. Gianini tallona Branda

BELLINZONA - Non cambiano gli equilibri politici a Bellinzona, ma c'è qualche differenza nei volti. E Branda viene quasi raggiunto da Gianini...

Il PLR fa il 30,9%, seguono l'Unità di Sinistra di Mario Branda con 24,2%, la Lega col 17%, il PPD col 14,9%. I seggi restano così 3 per il PLR, 2 per l'Unità di Sinistra, uno a testa per Lega e PPD.

Per quanto riguarda i volti, parecchie modifiche. Mario Branda di US si conferma sindaco, ma il liberale Simone Gianini lo tallona a pochissimi voti di distanza. Nell'area di sinistra entra in Municipio Henrik Bang, al posto di Malacrida che non si ripresentava.

Nel PLR oltre a Gianini entrano due volti nuovi, Fabio Käppeli e Renato Bison, al posto di Paglia e Bersani (che non si ripresentavano).

Per PPD e Lega confermati invece Soldini e Minotti.