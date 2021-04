Branda: "Consiglio di Stato? Abbiamo fatto una bellissima votazione qui... E se sarà ballottaggio sono pronto"

BELLINZONA - Mario Branda è stato confermato sindaco di quindicina, ma Simone Gianini è a pochi voti. "Ballottaggio? È previsto dalla legge, il PLR farà i suoi calcoli, se sarà il caso siamo pronto", commenta ai microfoni della RSI il socialista.

È dispiaciuto per il fatto che non ci sia una donna in Municipio, ma soddisfatto per il fatto che la popolazione abbia deciso di dare ancora fiducia. "Siamo pronti a guardare avanti, il lavoro è tantissimo, ci sono grandi progetti che aspettano Bellinzona, dal polo di ricerca biomedica sino al nuovo stabilimento delle FFS a Castione e le Nuove Officine".

"Ricucire con le altre forze di sinistra? Con il partito di Pino Sergi difficilissimo, vanno sistematicamente contro tutto. Con altri, sarebbe auspicabile", continua.

E alla domanda a bruciapelo riguardante il Consiglio di Stato, Branda risponde: "Abbiamo appena fatto una votazione bellissima a Bellinzona".