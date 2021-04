A Chiasso anche per il Consiglio Comunale dominano i liberali, la Lega perde due seggi

CHIASSO - Il primo dei centri scrutinato a livello di Consiglio Comunale è Chiasso (che aveva preceduto Mendrisio, Locarno, Lugano e Bellinzona anche col Municipio), ancora in serata.

Il PLR ottiene il 37,5% dei voti, segue a 24,6% Unità di Sinistra. A 22,6% troviamo la Lega e a 15% il PPD.

In termini di seggi, ai liberali ne vanno 17, uno in più di 5 anni fa, alla sinistra 11, anche qui c'è un incremento di un seggio. A perderli è la Lega, che passa da 12 a 10. Stabile a 7 il PPD.

Confermato dunque il dominio liberale, partito che sfiora ancora il 40% come avvenuto per il Municipio. Lì la Lega si era affermata come secondo partito, per il Legislativo viene scavalcata dalla sinistra.