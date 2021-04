BELLINZONA – Come a Mendrisio, anche a Bellinzona 'comanda' il PLR in Consiglio Comunale. I liberali radicali – Fabio Käppeli il più votato con 8'426 voti preferenziali – si confermano primo partito in consiglio comunale nonostante la perdita dei tre seggi rispetto alle scorse elezioni.

Perde un seggio anche l'Unità di sinistra (PS, PC, GISO e Indipendenti), che passa da 13 a 12. Ne guadagna uno, invece, la Lega, che aumenta a 10.

QUI TUTTI GLI ELETTI E I RISULTATI COMPLETI