Il nuovo Municipio di Bellinzona comincia a lavorare

BELLINZONA – Si è svolta questa mattina nella cornice di Palazzo civico la cerimonia per la firma da parte dei sette eletti della Dichiarazione di fedeltà alla costituzione e alle leggi. Durante il momento ufficiale, svoltosi con un numero limitato di partecipanti nel rispetto delle limitazioni anti Covid-19, la giudice di pace del Circolo di Bellinzona Emma Crugnola ha dato il suo benvenuto alla nuova compagine municipale.

Nel suo discorso, la giudice si è congratulata con gli eletti, che comprendono tre nuovi volti su sette, ma anche con i municipali uscenti e con tutte le candidate e i candidati che si erano messi a disposizione in un momento di difficoltà dettato dalla pandemia, durante il quale – ha sottolineato – è importante riuscire a mettere da parte stanchezza e rassegnazione per ritrovare slancio e fiducia in se stessi e negli altri.

Dall’“osservatorio privilegiato” del suo ruolo di autorità giudiziaria, Emma Crugnola ha definito la Città di Bellinzona una splendida realtà, dal territorio ricco e variegato e dal patrimonio storico e culturale invidiabile. “Sindaco e municipali sono chiamati ad avere spirito di servizio, vicinanza ai cittadini e ai quartieri”, ha aggiunto, auspicando che sappiano promuovere la concordanza e il dialogo in modo da proporre soluzioni condivise, il tutto all’insegna del rispetto delle persone, delle istituzioni e dei fondamenti della democrazia. La giudice ha inoltre augurato loro di essere buoni comunicatori e attenti ascoltatori delle molteplici voci che risuonano da Preonzo a Gudo, da Camorino alla Valle Morobbia e che confluiscono fino a Palazzo civico, cuore politico della città aggregata.