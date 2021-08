Chiesa sbotta: "RSI, siamo incazzati neri. La vostra assenza è una schifezza"

SONVICO – Non ha usato giri di parole il presidente dell'UDC Marco Chiesa per attaccare la RSI nel giorno di Festa Nazionale. Dal Grotto Aria di Sonvico, Chiesa non le manda a dire. “Ceschi - ha esordito Chiesa - siamo incazzati neri! Qua ci sono delle persone che pagano il canone, che sono dei cittadini svizzeri, che festeggiano il Natale della Patria con il primo partito svizzero, che ha un presidente ticinese, e il servizio pubblico non c’è. È una schifezza. La vostra non presenza oggi è una schifezza".

“Quando però hanno delle necessità - ha concluso il presidente dell’UDC - vengono a chiedere sostegno, a dirci di non essere troppo cattivi. Ci dicono che fanno del loro meglio. No, non state facendo del vostro meglio. State solo perseguendo degli interessi partitici e politici”.