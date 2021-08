Bertoli: "UDC, ma siete fuori a parlare di presunta pandemia? Chiedete a chi ha perso parenti..."

BELLINZONA - Bufera sull'UDC. Dopo il ForumAlternativo, è Manuele Bertoli a scagliarsi contro il partito democentrista. Motivo del contendere? Il no alla legge Covid, soprattutto una frase: "Miliardi di franchi dei contribuenti sono stati sprecati per lottare contro una presunta pandemia".

"Che l'UDC, come tutti i movimenti d'estrema destra, se ne faccia un baffo dei dati scientifici, non è una novità e gli esempi si sprecano. Ma ora han veramente toccato il fondo e siamo ancora gentili", aveva scritto il ForumAlternativo. "Nei comunicati sulla discussione avvenuta alla loro assemblea dei delegati di sabato sulla legge Covid, si legge letteralmente che "miliardi sono stati sprecati per una presunta pandemia". Ora i dati della Task Force riportano a fine luglio più di 700.000 ammalati di Covid in Svizzera, oltre 30.000 ospedalizzazioni e ben più di 10.000 decessi. Se l'UDC, accecata dal suo furore ideologico, non vuole credere alle cifre ufficiali e al personale sanitario, vada a chiederlo alle più di mille famiglie ticinesi che han perso un loro caro e che ora si sentono insultate dai deliri dell'UDC sulla pandemia presunta e sui miliardi sprecati".

Anche Manuele Bertoli ha detto la sua: "Presunta pandemia? Ma siete fuori?", attacca.

"Leggo che il comitato direttivo del maggior partito svizzero ha scritto nero su bianco che “miliardi di franchi dei contribuenti sono stati sprecati per lottare contro una presunta pandemia”.

Presunta? Andate a dirlo a chi ha avuto dei parenti o conoscenti deceduti, quasi 1000 solo in Ticino, a chi ha lavorato duramente per curarli, a chi questa realtà da 4 milioni di morti al mondo l’ha toccata", prosegue. "Le parole pesano e i concetti non vanno buttati lì tanto per dire. Si possono sopportare dai blogger di turno, leoni da tastiera tuttologi che sputano sentenze facilmente su tutto e tutti, ma dal vertice del maggior partito del nostro Paese a me pare una cosa incredibile e insopportabile".

"La ricerca scientifica svizzera, la farmaceutica svizzera, le università svizzere e gli ospedali svizzeri sono ai massimi livelli e ci indicano quanto la pandemia sia tale, non presunta, quanto sia pericolosa e difficile da gestire. E quattro politici si permettono di scherzare con il fuoco con tanta leggerezza per vedere l’effetto che fa? Davvero fatico a credere a quel che ho letto, termina.