Galeazzi: "Marco, guidami tu a fare un buon lavoro"

LUGANO - È con emozione e commozione che Tiziano Galeazzi ha accettato il ruolo di Municipale. Certamente il momento è triste, e in un post social il democentrista ricorda il suo predecessore, Marco Borradori.

"Oggi poco dopo le 13.30 ho consegnato la lettera d'accettazione per entrare, quale subentrante, nella compagine Municipale di Lugano", racconta.

Cosa prova? "Onore, rispetto e gratitudine. Onore verso il compianto Sindaco Marco Borradori e 27 anni di amicizia. Rispetto per le cittadine e cittadini del Comune di Lugano e Gratitudine per le elettrici ed elettori che in questi anni mi hanno dato calore e fiducia. Grazie di cuore a tutti."

E chiude con un toccante: "Marco, guidami tu a fare un buon lavoro".