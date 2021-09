CAMPIONE D'ITALIA – "Campione d’Italia ha vissuto negli ultimi anni tempi bui, causa della mala gestione perpetuata nei decenni scorsi. Non è mia competenza né diritto andar a fare i conti in tasca in casa altrui, ma palese a tutti è lo sperpero continuo di danaro dalle amministrazioni dell’enclave italiana, che de facto (interpretazioni giuridiche a parte) ha portato al fallimento sia del Casinò che del Comune stesso". Inizia così il testo dell'interrogazione al Municipio di Lugano firmata dal leghista Andrea Censi.

"Poche settimane fa – si legge – è stata annunciata la riapertura del Casinò di Campione dalla nuova. amministrazione comunale, una buona notizia per i campionesi ma anche per il Ticino; se è vero che le nostre case da gioco indigene subiranno dei contraccolpi, l’idea di poter tornare ad avere un vicino solido e non moroso compensa la prima preoccupazione. Parrebbe però che Campione stia per ricascare nei medesimi errori di un tempo. Sebbene l’organico comunale e del Casinò siano stati decisamente ridotti rispetto il passato, gli stipendi elargiti ai tempi della grandeur campionese sembrerebbero esser rimasti gli stessi (ca CHF 10'000 netti al mese)".

E ancora: “Guarda prima in casa tua che in quella degli altri” è un buon principio che mi sento di condividere e consigliare. Un principio di vita virtuoso fintanto che le decisioni prese in casa altrui non condizionino anche quelle da prendere in casa mia. Il lupo perde il pelo ma non il vizio? Dopo aver saldato i debiti nei confronti della Città di Lugano (in seguito ai fondi ricevuti dall’Italia), sembrerebbe che gli scoperti verso Lugano continuino a crescere ed accumularsi. Stipendi da “Campione” e debiti da “Sbrojare”?

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande sottoposte al Municipio:

1) Il Municipio di Lugano ha già avuto modo di colloquiare con la nuova amministrazione di Campione d’Italia?

2) Le convenzioni con l’enclave sono state discusse o ricontrattate?

3) Quali sono ad oggi i servizi erogati dalla Città nei confronti di Campione d’Italia?

4) Il Comune di Campione d’Italia paga le fatture entro i termini prestabiliti?

5) A quanto ammonta lo scoperto ad oggi?

6) Che misure pensa d’intraprendere il Municipio qualora Campione torni a non saldare i debiti per i servizi erogati?