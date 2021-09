L'ultima battaglia del Ghiro: "Dopo due votazioni e un antidemocratico boicottaggio, la vittoria ha del miracoloso"

BELLINZONA - Oggi alle 12 si è chiusa l'avventura politica del Guastafeste. Giorgio Ghiringhelli ha portato a casa la sua ultima battaglia e l'ha celebrata con un comunicato, spiegando che non avrebbe rilasciato altre dichiarazioni dato che ha "tirato i remi in barca". Ad ogni modo, c'è soddisfazione per il sì all'iniziativa sulla legittima difesa, su cui si è rivotato.

“PLR, PS e Verdi hanno vinto il primo round, ma sono sicuro che al momento della votazione popolare vinceremo noi il match.”: così avevo dichiarato alla stampa il 16 settembre 2019, quando il Gran Consiglio aveva respinto l’iniziativa sulla legittima difesa con 50 voti (di cui 23 PLR, 23 PS/Verdi e 4 PPD) contro 35 (Lega dei ticinesi, UDC, PPD e Più donne) e un astenuto. Ci son voluti un ricorso al Tribunale federale e due votazioni popolari, ma alla fine - malgrado l’antidemocratico boicottaggio di radio e televisioni pubbliche e private - la mia profezia si è avverata! Una vittoria frutto della determinazione!", ricorda il Ghiro.

"Questa era la mia sesta e ultima iniziativa popolare (di cui quattro vinte), e son contento di aver concluso la mia attività politica con una vittoria che ha del miracoloso se si pensa che in prima battuta, nel febbraio del 2020, l’iniziativa era stata bocciata. Questa volta il Popolo non ha più creduto alle fuorvianti argomentazioni del CdS, già definite “poco oggettive e in parte

tendenziose” dal Tribunale federale, e v’è da augurarsi che quanto accaduto serva da lezione al Governo per il futuro. La mia segreta speranza è che il voto ticinese, come già era successo con l’iniziativa antiburqa, possa contribuire ad aprire un dibattito sulla legittima difesa a livello nazionale (con relativa modifica del Codice penale a favore specialmente delle

persone che si difendono da aggressioni in casa propria)".

"Va sottolineato che la nuova legge concernente il rimborso spese per i procedimenti connessi alla legittima difesa, entra in vigore già da oggi. V’è da sperare che il Gran Consiglio provvederà in tempi rapidi a completare la legge, ripescando gli articoli proposti nel controprogetto che era stato presentato due anni fa dai rappresentanti della Lega dei ticinesi e dell’UDC e che era stato poco saggiamente bocciato dal Parlamento, rendendo così necessaria una votazione popolare (anzi...due)", conclude, ringraziando chi l'ha sostenuto e annunciando che il Guastafeste proseguirà la battaglia "contro la strisciante islamizzazione della Svizzera e dell’Europa".